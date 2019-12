Molde-kvinne vann to millionar

Ei kvinne gjekk heilt til topps under kveldens Extra-trekning, og vann ein premie på to millionar kroner. – Så vilt! Eg er altså kvinna frå Molde som har vunne? Det er mykje pengar og mange tal, seier kvinna til Norsk tipping. Ho legg til at det nok blir nokre ekstra fine julegåver under treet i år.