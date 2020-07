Mogleg stenging skaper reaksjonar

Laksefiskeentusiastar fryktar at Miljødirektoratet gjer alvor av planane om å stenge fleire hundre små og mellomstore elvar på grunn av fiskemangel og manglande organisering. Laksefisket blir avslutta ved midnatt fleire stader. I Skorgeelva i Vestnes fryktar laksefiskaren Bernt Gjelsten at ei stenging kan bli svært øydeleggande for rekrutteringa og interessa. Sjå meir i videoen: