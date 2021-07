Moe har tro på avansement

I kveld møter Molde sveitsiske Servette i europeiske Conference League. I det første oppgjøret mellom de to lagene vant Molde 3-0 hjemme, og har dermed svært gode muligheter for videre avansement. Molde-trener Erling Moe har tro på at dette vil gå bra. – Det var et godt lag vi møtte på Aker stadion. Vi har forberedt oss på at bortekampen kan bli annerledes, og vi har planer om å gå ut og gjøre en god kamp, sier Moe.