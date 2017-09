Moddi åpnet Bjørnsonfestivalen

I dag åpnet årets Bjørnsonfestival i Molde. Det ble gjort av en musiker. – Moddi kommer hit til Bjørnsonfestivalen med et viktig budskap. Han har samlet og arbeidet med materiale som er sensurert verden over, så derfor gir vi mikrofonen til Moddi i dag, sa festivalsjef Johild Bredin like før åpningen.