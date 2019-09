Meiner vindpark er lovbrot

Ornitolog Alv Ottar Folkestad meiner at det er lovbrot å bygge vindpark på Haramsfjellet. Det skriv Sunnmørsposten (krev innlogging). Han meiner naturmangfaldlova blir broten og meiner at vindkraftanlegget mellom anna vil forstyrre fuglelivet. NVE avviser lovbrot. Dei seier at talet på turbinar er halvert i forhold til den opphavlege planen og at berre ein turbin er på grensa mot naturreservatet.