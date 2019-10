Meiner det blir for dyrt

Samferdselsutvalet i Møre og Romsdal stemte i går over at bompengetaksten for Nordøyvegen vil ligge på om lag 200 kroner, med 20 prosent rabatt med brikke. Dette vil bety om lag 80 000 i året for dei som pendlar til fastlandet frå Nordøyane. – Dette er for dyrt, og eg fryktar det kan føre til at det blir så store kostnadar at pendlarane finn andre løysingar, det betyr inntektstap for Nordøyvegen, seier Frank Sve, som sitt i samferdselsutvalet for Frp.