Medi 3 fikk fornyet avtale til 2025

Det private sykehuset Medi 3 i Ålesund har fått ny avtale med Helse Midt Norge om kirurgi frem til 2025. Administrerende direktør Jan-Terje Teige er fornøyd og sier det er en stor tillitserklæring. Avtalen som har en verdi på 170 millioner kroner, innebærer at Medi 3 opprettholder sitt tilbud. Teige sier at avtalen gir selskapet grunnlag for videre utvikling.