Massiv svikt i tilsyn av fosterbarn

Hvert fjerde fosterbarn får ikke det antallet tilsyn loven krever at de skal ha. I 2016 rammet dette 2.100 barn. VG har kartlagt norske kommuners oppfølging av kravet om å føre tilsyn med fosterbarn så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året. I Møre og Romsdal mangler 171 fosterhjemsbarn lovpålagt tilsyn. – Dette reagerer jeg veldig sterkt på. At så mange fosterbarn ikke får lovpålagt tilsyn er en veldig alvorlig situasjon for de barna det gjelder, sier barneombud Anne Lindboe.