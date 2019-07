Mari Thevik årets aurgjelding 2019

Thevik får prisen for sitt engasjement for å hindre nedlegging av Aure Rehabiliteringssenter. Juryen mener Thevik har jobba systematisk for å fronte denne saka, etter at Helse Møre og Romsdal kom med nedleggingsforslaget. Årets aurgjelding går til personer/lag i Aure som har utmerka seg på en positiv måte, utover kommunens grenser.