Mannen er stabil

Bevegelsene i Veslemannen har endret seg lite etter at farenivået ble hevet til gult torsdag 13. juni, melder NVE. Frontpartiet flytter seg 2–3 millimeter per døgn. Bevegelsene er vesentlig høyere i den øvre delen, rundt 15 millimeter per døgn. Men på grunn av snø i terrenget er målingene der noe mer usikre, ifølge NVE.