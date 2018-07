Mann i 30-årene omkom i basehopperulykke

Klokken 14.18 fikk politiet melding om en basehoppulykke i Litledalen, i nærheten av Sunndalsøra.

– Det var en i et reisefølge på fire som ringte inn og fortalte at det hadde skjedd en tragisk ulykke, forteller politiets operasjonsleder Per Åge Ferstad.

Reisefølget fortalte politiet at en person var omkommet etter et basehopp.

Fikk ikke utløst fallskjermen

Basehopperne hadde hoppet fra Gammelurkollen.

– To personer hoppet først, som gikk bra. Så kom to andre etter, og ting tyder på at fallskjermen til den ene ikke har løst seg ut, sier Ferstad.

Politiet har foreløpig liten kunnskap hvor erfarne basehopperne er.

– De vil etter hvert bli avhørt. De er preget av situasjonen og ivaretas nå av kriseteamet i Sunndal.

Mannen som omkom og de tre vennene i reisefølget skal ikke ha noe tilknytning til Møre og Romsdal, ifølge Ferstad.

Pårørende har blitt varslet.

Har reist hjem

Egil Vidar Veddeng, som er fastlege og er med i kriseteamet i Sunndal, forteller at de tre vennene til den omkomne har reist hjem.

– Vi har i dag hatt en samtale sammen med de tre kompisene, politi og ambulanse. Der fikk vi snakket med dem om situasjonen og har formidlet at vi kommer til å bistå dem mer om de selv ønsker det, forteller Veddeng.

Litledalen er et populært basehopperområde. Dette er også den fjerde dødsulykken i år, med tilknytning til basehopping i Møre og Romsdal.