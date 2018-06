Mann frakta til sjukehus

Ein mann er frakta til sjukehus etter ei ulykke under dykking ved Lille Kalvøy i Ellingsøyfjorden. Skadeomfang er framleis ukjent. – Patrulje frå politiet jobbar no på staden for å gjennomføre undersøkingar, seier Arild Reite, operasjonsleiar i politiet til NRK.