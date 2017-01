Politiet og brannvesenet fikk melding om brannen 05:46. Da de kom til stedet var det stor røykutvikling. Mannen var da kommet ut og kunne fortelle at han var den eneste som bodde i huset.

Alt under kontroll

I sjutida meldte brannvesenet at brannen er slukket, og at brannen begrenset seg til en del av huset. Mannen som boddedi huset ble utsatt for noe røyk og er kjørt til sykehus for sjekk.