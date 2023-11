– Det er glatt og har vært glatt i hele natt. Det står vogntog og biler rundt omkring overalt i grøftene og på veiene. Det sier operasjonsleder Ole Petter Hollingen i Trøndelag politidistrikt.

I Melhus har et vogntog torsdag morgen kjørt inn i en vegg på en bensinstasjon på Lundamo. Vogntoget skal ifølge politiet også ha truffet en bil som stod på stedet.

Dette har ført til store skader på lastebilen. Bensinstasjonen har også fått skader.

– Den skulle vel svinge av E6, men det var skøyteis utom veien, sier Hollingen.

Utfordrende kjøreforhold

Erling Drangsholt ved Veitrafikksentralen Midt sier kjøreforholdene er utfordrende. Spesielt i Nord-Trøndelag og fra Melhus og oppover i høyden er det svært glatt.

– Det regner, og det snør, og så er det kaldt i bakken om hverandre, og da blir det litt utfordrende, sier han.

Han mener de på hovedveinettet har fått gjort tiltak. Alle entreprenører er torsdag morgen ute, men arbeidet er ifølge Drangsholt krevende.

– Når man prøver å strø, og så kommer det en regnskur oppå noe som er iskaldt, så fryser det bare på igjen.

– Så det er greit å ta det litt rolig, oppfordrer Drangsholt.

Lastebil veltet i Indre Østfold

Vegvesenet ber også folk på Østlandet kjøre forsiktig i morgenrushet.

– Det har vært tilfrysing på noen mindre veier. Foreløpig ser det lovende ut på hovedveinettet, men på de mindre veiene kan det være veldig glatt, sier trafikkoperatør Arvid Wahlstrøm i Vegtrafikksentralen øst til NTB.

På fylkesvei 120 mellom Hobøl og Elvestad i Indre Østfold har en lastebil torsdag morgen veltet. Føreren av lastebilen skal være ute og fremstår uskadd.

– Det er svært glatt på stedet. Trafikken står i begge retninger, opplyser politiet på X.

Stengt vei etter steinras

Uvær preget onsdag trafikken både til sjøs, i lufta og langs veiene i store deler av landet. Og nye farevarsel er sendt ut for dagen i dag. Meteorologene har varslet at Møre og Romsdal og deler av Trøndelag lokalt kan få mellom 10 og 30 centimeter med snø i lavlandet

Meteorologene har også ute et gult farevarsel for jord- sørpe, flom og flomskredfare for deler av Agder, Vestland og Rogaland.

Steinraset skjedde på E39 ved Ålhus i Jølster. Foto: Privat

I Sunnfjord er E39 stengt etter at det har gått et mindre steinras ved Ålhus på E39 i Jølster. Det melder Vest politidistrikt på X. En lastebil ble truffet, men kjørte videre fra stedet. Ingen personer ble skadd.

Det er omkjøring på sørsiden av Jølstravatnet for mindre kjøretøy, sier trafikkoperatør Tom Erik Englaugstad ved Vegtrafikksentralen vest. Geolog er ventet til stedet når det blir lyst.

I Ulvik traff en kjempestein en bolig onsdag kveld. Etter et stort snøfall kan det ifølge politiet være fare for nye skred i området.

Rasfare isolerer Finnmark fra det norske veinettet

Det verste uværet i Finnmark er over for denne gang, men Finnmark er fortsatt isolert fra resten av det norske veinettet. E6 i Langfjorden er fortsatt stengt på grunn av fare for snøskred. Statens vegvesen vil gjøre ny vurdering av veien klokka 12 i dag. Dermed må man kjøre gjennom Finland for å komme inn og ut av Finnmark med bil.

I tillegg er fortsatt 12 veistrekninger stengt.

Blant annet fylkesvei 889 til Havøysund, fjellovergangen over Ifjordfjellet og alle veiene på Nordkinnhalvøya.

Stengte veier i Troms og Finnmark torsdag morgen Ekspander/minimer faktaboks Flere veistrekninger ble stengt onsdag og er fortsatt stengt torsdag: E6 mellom Langfjordbotn og Storsandnes i Alta kommune er stengt på grunn av fare for snøskred. Statens vegvesen melder at det vil bli gjort en ny vurdering på torsdag klokken 12.00. Det samme gjelder fylkesvei 8830 Skillefjordbotn i Alta. Her er også veien stengt på grunn av fare for skred. Fylkesvei 889 mellom Snefjord og Havøysund er stengt til klokken 10.00 torsdag. Fylkesvei 98 Børselv i Porsanger kommune er stengt til torsdag klokken 08.00. Fylkesvei 98 Ifjordfjellet er stengt til klokken 08.00 på torsdag, mens fylkesvei 888 mellom Bekkarfjord og Hopseidet trolig stengt til 09.00 på torsdag, E69 mellom Skarsvåg og Nordkapp er stengt frem til klokken 10.00 på torsdag. På Skjervøy i Nord-Troms er fire veier stengt på grunn av snøskredfare. Vegvesenet vil gjøre nye vurderinger på formiddagen for de tre første, mens den siste vurderes om kan bli åpnet igjen i ettermiddag: * Fv. 7940 ved Langfjorden * Fv. 7940 ved Singla * Fv. 7944 mellom Nikkeby og Hellnes * Fv. 7942 mellom Langfjordbotn – Akkarvik

Innstilte avganger mellom Norge og Danmark

Fergeselskapet Color Line har innstilt flere avganger mellom Norge og Danmark. Fergene som skulle gått til Hirtshals fra både Larvik og Kristiansand klokken 8 er kansellert på grunn av værforholdene. Det skriver selskapet på sine nettsider.

Det er farevarsel for vestlig liten storm i Ytre Skagerak.

Mye snø på fjellovergangene

Det er pågående fare for snøfokk i fjellet i Sør-Norge. Veien over Hardangervidda er torsdag stengt, og det kan bli store problemer også på de andre fjellovergangene utover dagen. Det opplyser Vegtrafikksentralen vest til NTB.

Det skal tas en ny vurdering av situasjonen på Hardangervidda klokka 14. Det er kolonnekjøring over Haukelifjell, mens Hemsedal og Filefjell foreløpig er åpne.

– Men det kan skje ting på kort varsel, så vi ber folk sjekke 175.no og trafikkappen. Det er meldt om snø i fjellet, så vi venter restriksjoner på fjellovergangene helt til i kveld, sier trafikkoperatør Tor Evensen ved Vegtrafikksentralen vest.

Her kan du sjekke status for alle fjellovergangene.

Slik ser det ut på Europavei 134 over Haukelifjell klokka 07:41 torsdag morgen. Foto: Statens vegvesen

Vogntog av veien

Kraftig snøvær førte til trafikale utfordringer også i Møre og Romsdal natt til torsdag. På Flatmark i Rauma kjørte et vogntog av europaveien. Der ble det satt i gang berging i 04-tiden og veien skal nå være åpen igjen.

Et vogntog kjørte av veien på Flatmark i Rauma på E136 natt til torsdag. Det ble berget i 04-tiden. Foto: Arnt M. Olsen

Strømbrudd

Lyn og dårlig vær førte til at 2580 strømkunder på det meste var uten strøm i Ålesund natt til torsdag. Strømbruddene oppsto ved midnatt etter at lynnedslag i området satte flere trafostasjoner ut av spill.

Klokken 05.30 torsdag morgen opplyser selskapet at antall strømløse abonnenter er redusert til 135. Det arbeides fortsatt med å rette opp feilene.

Også i Hareid var nesten 800 kunder uten strøm natt til torsdag på grunn av været. Torsdag morgen klokka 06.35 har de fleste fått igjen strømmen.

Farevarsel også for vind og skred

Det er også farevarsel ute for vind. I Agder er det sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast, rundt 30 m/s i de vestlige delene. Her kan det også bli høy vannstand.

Det ventes mye snø i fjellet onsdag og torsdag. Det kan komme 25–50 cm på 24 timer, mest snø i vestlige fjelltrakter. I tillegg ventes kraftig vind og snøfokk i hele området. Foto: Meteorologisk institutt

Værvarsel for hele landet frem til midnatt torsdag Ekspander/minimer faktaboks Østlandet Vestlig bris, frisk bris utsatte steder. På kysten vestlig periodevis stiv kuling, i kveld nordvest opp i liten kuling. Litt spredt regn i vest og i nord, snø i høyden, ellers stort sett oppholdsvær og perioder med sol. Agder Vestlig stiv kuling på kysten, fra i formiddag periodevis liten storm vest for Oksøy, noe minkende i kveld. I ettermiddag lokalt kraftige vindkast i vest. Regnbyger, snøbyger i fjellet. Utover dagen synkende snøgrense. I kveld stort sett opphold og lettere skydekke i østlige områder, fremdeles enkelte byger i vest. Fjellet i Sør-Norge Vestlig til nordvestlig sterk kuling utsatte steder, noe minkende i kveld. Snøbyger, vesentlig i vestlige områder. Lokalt mye snø. Rogaland Vestlig periodevis liten storm utsatte steder, i formiddag dreiende nordvest. Regnbyger, snøbyger i høyere strøk. Fra i ettermiddag synkende snøgrense og etter hvert sluddbyger eller snøbyger også i lavere strøk. Utrygt for torden først på dagen. Vestland fylke Vestlig sterk kuling utsatte steder, kan hende liten storm på kysten, i formiddag dreiende nordvest. Snøbyger og sluddbyger, regnbyger i ytre strøk. Fra i ettermiddag synkende snøgrense og etter hvert sluddbyger eller snøbyger også i ytre strøk. Utrygt for torden. Møre og Romsdal Vest til nordvest opp liten storm utsatte steder, forbigående minkende i formiddag. Sluddbyger eller snøbyger, først på dagen til dels regnbyger på kysten. Lokalt mye snø. Utrygt for torden. Trøndelag Sørvest til nordvest bris, liten kuling utsatte steder, i kveld periodevis stiv kuling på kysten i sør. Sluddbyger eller snøbyger, lokalt mye snø. Utrygt for torden. Nordland Skiftende bris, på kysten opptil liten kuling omkring nordvest, i sør minkende utover dagen. Perioder med snø- og sluddbyger, nedbør til dels som regn på kysten. Utrygt for torden først på dagen, vesentlig i sør. Troms Sørøst bris, opp i liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag til dels nordvest periodevis liten kuling på kysten lengst sør. Sludd- og snøbyger, vesentlig i sørvest. Finnmark Sørøst opp i sterk kuling utsatte steder, noe minkende utover ettermiddagen. Skyet eller delvis skyet. Litt snø, vesentlig først på dagen. Spitsbergen Sørøst opp i liten storm utsatte steder, dreiende østlig i ettermiddag og etter hvert minkende. Snø i øst og sør, ellers for det meste oppholdsvær. (Kilde: Meteorologisk institutt)

Hurtigruten meldte onsdag at «MS Polarlys» kansellerer alle anløp mellom Trondheim og Bergen fram til 25. november.