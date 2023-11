Østlandet

Sørvestlig bris, i ettermiddag frisk bris utsatte steder. Lokalt kraftige vindkast sør og øst for Oslo og Mjøsa. På kysten sørvestlig stiv kuling, i ettermiddag sterk kuling. Skyet. Snø, regn på kysten, etter hvert overgang til regn eller sludd også i indre strøk. Utover ettermiddagen stort sett oppholdsvær, først i vest.

Agder

Sørvest bris, på kysten økning til stiv kuling, midt på dagen sterk kuling, i kveld dreiende vestlig. Skyet. Regn fra vest, snø i indre strøk. Lokalt fare for regn som fryser på bakken først på dagen. Stigende snøgrense utover dagen, i kveld snø over 800-1000 meter. I kveld stort sett oppholdsvær i østlige del.

Fjellet i Sør-Norge

Sørvest sterk kuling utsatte steder, utpå ettermiddagen dreiende vestlig. Snø, lengst sør forbigående regn under ca. 1000-1200 meter. Lokalt mye snø i vestlige fjelltrakter.

Rogaland

Sør og sørvestlig stiv til sterk kuling utsatte steder, fra i ettermiddag vestlig liten til stiv kuling på kysten. Regn, fra i ettermiddag regnbyger. Snøbyger over 1000-1200 meter.

Vestland fylke

Sørlig sterk kuling til liten storm på kysten og utsatte steder i fjellet, opp i full storm på kysten i nord, sterk storm ved Stad. Regn, sludd eller snø i indre og høyereliggende strøk først på dagen. Lokalt mye nedbør. Fra i ettermiddag vestlig opp i stiv kuling utsatte steder. Overgang til regnbyger, snøbyger over 800-1000 meter.

Møre og Romsdal

Sørvestlig sterk kuling til liten storm utsatte steder, tidlig formiddag forbigående full storm på kysten i sør. Regn, snø over 800-1000 meter. Fra i ettermiddag vestlig periodevis sterk kuling utsatte steder. Regnbyger, snøbyger 600-800 meter. Utrygt for torden sent i kveld.

Trøndelag

Sørlig stiv til sterk kuling utsatte steder, periodevis liten storm på kysten i sør, kan hende full storm. Regn, lokalt fare for regn som fryser på bakken. Snø i indre og høyereliggende strøk. Fra i ettermiddag vest og sørvest periodevis liten kuling utsatte steder, opp i sterk kuling på kysten i sør. Overgang til regn- eller sluddbyger, snøbyger over 300-600 meter. Utrygt for torden.

Nordland

Sørlig sterk kuling utsatte steder, opptil liten storm på kysten av Helgeland og i Lofoten. Skyet. Snø og sludd, på kysten overgang til regn. Lokal snøfokk. Fra i ettermiddag vest og sørvest periodevis liten til stiv kuling på kysten. Regn- eller sluddbyger, i indre og høyereliggende strøk snøbyger.

Troms

Økning til sørlig stiv og til dels sterk kuling utsatte steder, liten og kan hende full storm i nord, seint i ettermiddag noe minkende. Mulighet for svært kraftige vindkast. Tilskyende. Fra i formiddag perioder med litt sludd eller snø. Lokal snøfokk.

Finnmark

Økning til sørlig liten til full storm utsatte steder, lokalt sterk storm, særlig i vest, i kveld sterk kuling. Mulighet for svært kraftige vindkast. Tilskyende, fra i ettermiddag perioder med litt snø. Lokal snøfokk.

Spitsbergen

Sør og sørøst sterk kuling, periodevis liten og til dels full storm utsatte steder. Sludd eller snø, periodevis regn.

Værvarsel som gjelder til midnatt ( onsdag kl. 24 ) for de nære havområdene

Indre Skagerrak

Sørvest stiv kuling, periodevis liten storm. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Ytre Skagerrak og Fisker

Sørvest stiv kuling, periodevis sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Fladen

Sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Utsira Sør

Sørvest stiv kuling, periodevis sterk kuling, etter hvert liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Utsira Nord

Sørlig sterk kuling, minkende til vestlig liten kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Viking

Sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø. Regn og moderat sikt.



Aust-Tampen

Vestlig stiv kuling, periodevis sørvest liten storm. Opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Storegga

Sørvest full storm, minkende til sterk kuling. Opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Frøyabanken

Sørvest full storm, minkende til sterk kuling. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Haltenbanken

Sørvest full storm, minkende til stiv kuling. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Storegga-Haltenbanken til 0-meridianen

Vestlig sterk kuling, periodevis sørvest full storm. Opprørt, periodevis veldig opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Sklinnabanken og Trænabanken

Sørlig liten storm, minkende til vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Røstbanken

Sørlig liten storm, periodevis full storm, etter hvert vestlig liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Ytre Vestfjorden

Sørlig liten storm, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Vesterålsbankene

Sørlig full storm, minkende til liten kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket

Sørlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Regn og moderat sikt.



Hjelmsøybanken og Nordkappbanken

Sørlig sterk kuling, periodevis liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Oppholdsvær og god sikt, etter hvert snø med dårlig sikt.



Nordbanken

Sørlig sterk kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav. Oppholdsvær og god sikt.



Kildinbanken

Sørvest liten kuling, økende til sørlig stiv kuling. Moderat eller røff sjø. Oppholdsvær og god sikt.

Kilde: Meteorologisk institutt