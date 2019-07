Maks produksjon allereie

– Allereie no produserer Aasta Hansteen-feltet maksimalt med gass, fortel administrerande direktør i Gassco, Frode Leversund. For eit halvt år sidan opna gassfeltet Aasta Hansteen nord for Polarsirkelen. Gassen blir tatt i land på Nyhamna i Aukra.