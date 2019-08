Må skatte for frikort

Frå nyttår mistar landets bussjåførar retten til å reise gratis i eit fylke, når frikortet sjåførane får til seg sjølv og familien, blir skattlagt. Her i fylket er frikortet verdt 78 000 kroner for ein familie med to barn. Ifølge Transportarbeidarforeininga kjem mange difor til å takke nei til frikortet, skriv Klassekampen.