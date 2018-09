Må sjekke viltet for skrantesjuke

Med jaktstart i helga var det også start på det omfattende arbeidet for mange jegerar med testing av viltet. I 16 kommunar i fylket må jegerane teste rådyr, hjort og elg over to år for skrantesjuke. Jegerar er positive til å gjere jobben, seier fylkessekretær i Jeger- og fiskerforbundet i Møre og Romsdal, Åsa Fredly.