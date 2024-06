Lettet over løsning for Togbussen: – Viktig at vi fikk kjøpt oss tid

Fylkespolitiker Pål Farstad (V) er svært glad for at Togbussen på Nordmøre blir midlertidig opprettholdt. Dette er et busstilbud for de som skal ta toget fra Oppdal.

Fylkeskommunedirektøren foreslo å legge dette tilbudet ned, men et flertall i fylkestinget vil opprettholde det ut 2024. Det skal innledes samtaler med Trøndelag fylkeskommune for å få til et spleiselag.

– Jeg er utrolig letta, og så er det viktig at vi har klart å kjøpe oss tid i forhold tl trønderne, sier Farstad til NRK. Det var Venstre og KrF som fremmet forslaget.

Arbeiderpartiet støttet forslaget subsidiært etter at deres eget forslag ble nedstemt.

– Jeg skulle ønske at det var en mer langsiktig løsning så nå er det viktig at vi nå finner en løsning som gjør at Togbussen blir bevart, sier Eirin Andersen Gravem (Ap).