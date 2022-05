Letta over tilbudet

Marthe Sirivik (21) blei letta da hun hørte tilbudet fra Staten under årets jordbruksoppgjør. Hun og kjæresten tok over et gårdsbruk på Averøya i starten av 2021, og et godt oppgjør er viktig for at de kan gjøre oppgraderingene på gården som de trenger. – Det ble ganske bra synes jeg. Jeg regna med at det ikke blei det kravet var, men over ti milliarder hjelper mye på, sier Sirivik. Hun har merka godt økningne i utgiftene fra de tok over. – Det har vært tøft til tider, det er helt sikkert. Men vi må nå bare få det til å gå. Ellers blir det som en forferdelig dyr hobby.