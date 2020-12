De møttes på landbruksskolen i Melhus, begge med bygdebakgrunn. Innerst inne har de hver for seg hatt en drøm fra de var små, om å finne noen å dele gårdsdrømmen med.

Nå har de funnet hverandre, og fra nyttår tar de over Rishaugen gård på Averøya. 31 melkekyr og 42 ungdyr får nye eiere.

I melkerommet på Rishaugen gård. Birger Ingeborgvik fra Averøya på Nordmøre og Marthe Sirivik fra Hitra i Trøndelag fant hverandre på landbruksskolen. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

Enkelt valg

– Drømmen har alltid vært å drive med dyr og med melkekyr. Så da vi fikk tilbud om å kjøpe her, var valget enkelt, sier Marthe.

De har gjort morgenstellet og sett til alle kyrne og kalvene, som de har blitt kjent med de siste månedene.

I vår var de opptatt med lamming. De deler gleden og omsorgen for dyra. Foto: Anne Mari Flatset / NRK

De har drevet ei stund sammen med den tidligere eieren, Johnny Stokke, som pensjonerer seg.

– Hans kunnskap om dyr og maskiner, jord og drift, er uvurderlig, sier Birger. Det er nedarvet kunnskap gjennom generasjoner.

Korona gir framtidstro

Generalsekretæren i Norges Bondelag, Sigrid Hjørnegård, stråler når hun hører om unge som satser på bondeyrket.

Generalsekretær i Norges Bondelag Sigrid Hjørnegård. Foto: Norges Bondelag

Hun mener det siste året har vist hvor viktig det er med matproduksjon i eget land, og at det kommer til å bli mer verdsatt i framtida. Derfor blir hun så glad når hun hører om unge som satser på et liv på bygda.

– Kjennetegnet på bondeyrket er stor arbeidsinnsats, tunge investeringer og et meningsfylt yrke, sier hun.

Hjørnegård er opptatt av at bønder må få gode velferdsordninger, med tid til å følge opp barn, delta i samfunnet og leve et moderne liv som alle andre.

– Norge trenger at matproduksjon er attraktivt, sier hun.

Inntekt til en, arbeid til to

Det unge gårdbrukerparet på Averøya vet de har tatt på seg mye arbeid. De vet også at mange bønder går ut av yrket. I høst var det 7147 melkebruk her i landet. Men tallet går ned hver måned, og for hvert år blir det mellom 300 og 400 færre.

Driftsregnskapet på gården til Marthe og Birger viser at den har inntekt til en og arbeid til to. Begge smiler og sier det skal gå bra.

Birger skal forsatt kjøre kran på fiskeforfabrikken og ta på seg brøyting og andre oppdrag i tillegg.

– Jeg gleder meg virkelig til å stå opp om natta når det blir snø, sette meg på traktoren og brøyte så folk får fine veier når de skal på jobb.

Marthe og Birger får traktorkjøring, jordarbeid og dyrehold til å høres ut som selve livet.

Og i jula kommer flere kalver til å bli født.

– I fjøset er det hverdag selv om det er jul.