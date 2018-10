Legger forholdene til rette

Rauma kommune har i dag hatt møte med politimesteren og NVE for å drøfte om det er mulig å la godstog passere på signal selv om det er rødt farenivå. Ordfører i Rauma, Lars Olav Hustad, sier de jobber for å legge forholdene til rette. – Det må være et samarbeid med telefonisk kontakt mellom NVE, politi og baneleder. I fremtiden ønsker vi å se på muligheten for å gjøre det gjennom signal, omtrent slik som i trafikken, med rødt, gult og grønt lys, sier Hustad. I forrige uke meldte selskapet Green Cargo at de legger ned godstransporten på Raumabanen fra 6. desember.