Lavere vekst for byggenæringen

Veksten i bygge- og anleggsmarkedet ligger an til å bli 6,8 prosent i år, men den vil bli langt lavere de neste to årene. Det spår Byggenæringens Landsforening i en ny rapport om markedsutsikter og prognoser for bygge- og anleggsmarkedene. I 2016 var veksten 5,1 prosent, i år skal den bli 6,8 prosent, mens det i 2018 og 2019 ligger an til å bli 3,6 og 2,6 prosent vekst.(NTB)