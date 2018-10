Landstrøm i Kristiansund

Hele Storkaia i Kristiansund klargjøres nå for landstrøm. Anlegget, som er satt opp med støtte fra Enova, kommer på plass før jul. Nå skal det bli fredeligere for dem som bor langs kaia. – Bakgrunnen for at det blir etablert landstrøm i Kristiansund er hensynet til beboerne med tanke på lyd og forurensing, sier havnekaptein Geir Kjønnøy i Kristiansund og Nordmøre Havn.