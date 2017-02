Kvinner låner flest e-bøker

Utlånsstatistikken for e-bøker fra folkebiblioteka i Møre og Romsdal viser at det er kvinner mellom 50-65 år som leser mest elektroniske bøker. De står for 2/3 av det totale utlånet. Totalt ble det lånt ut 36 000 e-bøker i 2016, som er 8 000 flere enn året før