Kvikkas overtar Norpost

Kvikkas Distribusjon A/S i Ålesund overtar boet etter distribusjonsselskapet Norpost som gikk konkurs onsdag. Kun formaliteter gjenstår før avtalen trer i kraft. Kvikkas vil tilby rundt 775 ansatte nytt arbeid sier advokat Stine D. Snertingdalen i Kvale Advokatfirma A/S Avtalen innebærer at videre drift sikres, og boet og Kvikkas vil arbeide sammen for å få til en så smidig overgang av virksomheten til ny eier som mulig hensett den vanskelige situasjonen de seneste dagene.