Kulturlandskapspris til Edøya

Kulturlandskapsprisen er tildelt ekteparet Inger Fjærli Halse og Per Halse på Edøya i Smøla. Dei får prisen for sitt mangeårige arbeid for kulturlandskapet på garden sin. Dei har drive garden sidan 1978, medan den eldste bygningen er over 300 år gammalt. Prisen blei delt ut av landbruktsminister Jon Georg Dale på Dyregoddagane på Gjemnes.