Krogstad var uheldig i finalen

Henrik Krogstad låg lenge an til å vinne finalen i RX2 under VM-runda i Frankrike. Krogstad leia lenge, men var uheldig like før målgang då han fekk sleng på bilen. Krogstad blei då forbikøyrd og hamna på ein lei sisteplass. Sjå video frå løpet her.