Kritisk til lisensgodkjenning

Fylkespolitiker Yvonne Wold fra SV er kritisk til at regjeringen har delt ut lisens som åpner opp for oljeletning og utvinning utenfor Smøla, ifølge Tidens Krav. Wold mener det er kritikkverdig at regjeringen har delt ut lisensen, til tross for advarsler fra Miljødirektoratet.