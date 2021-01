Kriminalteknikere på åstedet

Det pågår mandag åstedsundersøkelser etter brannen i Steinvågvegen i Ålesund i helga. – Kriminalteknikere er på stedet i dag for å finne årsaken, sier Hanne Egenes i politiet. Søndag var det fremdeles fare for at deler av bygningen kunne rase ut, men det er nå mulig å ta seg inn på åstedet. To personer ble søndag bekreftet omkommet etter brannen.