KrF lovar operapengar

Hans Olav Syversen (KrF) seier at partiet vil røyste for startpengar til opera og kulturhus i Kristiansund. Syversen er på valturne i Kristiansund. Kultursjef Eigunn Stav Sætre seier utspelet er viktig, og håpar det betyr fleirtal for at staten sett av pengar til prosjektet. Både kommunen og fylket har sett av pengar til prosjektet.