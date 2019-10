Kraftmontasje AS fikk kontrakt

Statens vegvesen har tildelt elektrokontrakten på Nordøyvegen til Kraftmontasje AS. Firmaet har hovedkontor i Vestnes, og konkurransesummen blei 156 432 678. Vegvesenet opplyser at de fekk inn fem gode tilbud, og at det ikke var stor forskjell på kvaliteten. Kontrakten med Kraftmontasje koster mindre enn Vegvesenet hadde som prisoverslag. Se alle pristilbudene her.