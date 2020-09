Kraftkar til Spania

Den prisvinnende blåmuggosten Kraftkar blir eksportert til Spania, skriver Tingvollost i en pressemelding. Mathuset Ardai i Barcelona har bestilt 60 hjul som nå har ankommet byen, etter å jobbet å 3,5 år for å få dette til. – Det er stas å sende norsk håndverksost til utlandet! det er stas å sende norsk håndverksost til utlandet! Dette er enda et bevis på at norsk matproduksjon har høy kvalitet, sier Solvor Waagen i Tingvollost. Dette var utenkelig for fem år siden, og er er enda et bevis på at norsk matproduksjon har høy kvalitet, sier Solvor Waagen i Tingvollost i pressemeldingen.