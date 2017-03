Køyrde 150 km/t med 1,7 i promille

Ei 33 år gamal sunnmørskvinne er dømd til fengsel og til å gjennomføre eit program mot ruspåvirka køyring etter at ho no har fått sin andre promilledom på under fem år.

I fjor haust køyrde ho frå Stranda til Sykkylven med ein promille på nær 1,7 og med ei fart opp mot 150 kilometer i timen på til dels svingete vegar.