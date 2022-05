Kontrakt verdt 100 millioner

Eviny Solutions vant anbudet fra Mørenett om å fornye Giskemo transformatorstasjon i Møre og Romsdal. Kontraktsummen er på i overkant av 100 millioner kroner. – Dette er et av de største og mest kompliserte prosjektene Mørenett har, og vi er glade for at Eviny Solutions vant kontrakten, sier prosjektleder Arild Sæterås i Mørenett. Prosjektet strekker seg fra 2022 til 2025. I perioden skal 14 bryterfelt inkludert nytt vern- og kontrollanlegg bygges.