Kongeskipet på besøk

Kongeskipet «Norge» har dei siste dagane vore på besøk her i fylket. I helga var skipet og dronninga i Sogn og Fjordane for å feire Bjørgvin bispedømme sitt 950-års jubileum. Måndag låg skipet ved Runde og i dag ligg skipet ved Raudøya i Ørstafjorden. Assisterande kommunikasjonssjef ved slottet, Svein Gjeruldsen, seier til Vestlandsnytt at skipet er på privat tokt.