Kleven-tilsette får løn

Det vil no bli utbetalt løn til alle tilsette på Kleven som ikkje har fått løn sidan mai, opplyser bustyrar Bjørn Åge Hamre.

Lønskravet er hurtigbehandla i samarbeid med Nav, som gjorde vedtak tysdag ettermiddag. Sparebank 1 SMN bidreg også med ei forskottering. Det står framleis att arbeid før det blir semje om vidare drift, men Bjørn Åge Hamre håper at folk blir meir motiverte til å jobbe fram til situasjonen er avklart, no når dei får løn.