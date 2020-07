Klager på vedtaket om masseuttak

Formannskapet i Ålesund vedtok i formiddag enstemmig å klage på NVE sitt vedtak om godkjennelse av masseuttaket på Haramsfjellet. Steinen skal brukes til å bygge veger i forbindelse med det planlagte vindkraftanlegget på Haramsfjellet. Svein Rune Johannessen (Ap) som la frem et fellesforslag som samtlige partier sto bak, mener NVE har gjort en overfladisk og lite grundig jobb når de har godkjent masseuttaket. Hensynet til føre-var prinsippet er ikke i varetatt, sa Johannessen som pekte spesielt på at masseuttaket fører til rasfare. Et enstemmig formannskap krever en konsekvensutredning av masseuttaket.