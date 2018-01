Kjøper tilbake Kraftmontasje A/S

Lokale investorer og ansatte i Vestnes og Romsdal har kjøpt tilbake selskapet Kraftmontasje A/S fra det svenske selskapet One Nordic. Selskapet ble solgt til Sverige for ti år siden, men nå har 50 ansatte, entrepenører og investorer kjøpt det tilbake til Vestnes, opplyser administrerende direktør Oddgeir Anundsen i en pressemelding.