Kinesisk kontroll over Ekornes

Det kinesiske møbelkonsernet Qumei har nå fått kontroll over Ekornes-konsernet i Sykkylven etter at enda en aksjonær har solgt aksjene sine til selskapet. Kineserne eier nå over 60 prosent, mens målet da de la inn bud var 55 prosent, går det frem av en børsmelding. Fristen for å selge aksjene til selskapet går ut 16.30 i dag.