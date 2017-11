Kasta trampoline

To unge nordmøringar på 21 og 17 år er dømde til 21 dagar fengsel på vilkår etter at dei gikk laus på trampolina til ein politimann. Ifølgje dommen hadde dei to vore i kontakt med politimannen i samband med ei anna sak. Natt til 17. mai i år tok dei seg inn i hagen til politimannen og familien hans og kasta trampolina ned ei skråning. Dei to må også betale ca 2000 kroner i erstatning.