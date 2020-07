Jesus-marsj i Ørsta og Volda

For tredje år på rad vil Hans Reite holde en Jesus-mars i Ørsta og Volda, skriver Møre-Nytt. Han har søkt kommunen om å få gjennomføre arrangementet. I søknaden skriver Reite at de ikke skal marsjere mot noen, men at de ønsker løfte frem navnet Jesus og videreføre den konservative kristne tradisjonen i Norge. Marsjen er planlagt lørdag 2. september.