Det var under ein kamp på Valle Hovin måndag at J16-laget frå Molde opplevde å høyre rop frå sidelinja.

– Eg kunne nesten ikkje tru det eg høyrde. Eit lag og trenaren deira ropte ganske taktfast og høgt; «Hater, hater, hater Molde by». Dette er noko vi har høyrd mange gonger på Aker Stadion, men eg blei ganske sjokkert over at det no har spreidd seg til andre idrettsarrangement for barn og ungdom, seier lagleiar Siw Bergsås til NRK.

Songen «Hater, hatar, hatar Molde by» har mellom anna blitt brukt av Rosenborg-supporterar i ei årrekke.

Uttrykket «Hater Molde» har mellom anna blitt brukt av Rosenborg-supporterar i ei årrekke.

Sterke reaksjonar

Bergsås konfronterte både trenaren og det aktuelle laget med tilropa.

– Eg sa til spelarane at det var heilt uakseptabelt og rope noko slikt og at eg kom til å rapportere det til Norway Cup.

Etter å ha snakka med den ti år gamle veslesøstera til ei av spelarane bestemte Bergsås seg for å legge ut eit innlegg på Facebook.

– Ho fortalde meg at dette skjer heile tida på ulike cupar, og at det både er barn og vaksne som ropar det same. Det var dropen som fekk det til å renne over. No er det nok.

Og reaksjonane let ikkje vente på seg. Sidan har innlegget fått hundrevis av kommentarar og delingar.

Ønskjer ei haldningsendring

Bergsås vektlegg at ho ikkje ønskjer å sette fokus på laget som ropte, og meiner at slike tilrop er eit større problem.

Siw Bergsås meiner det er på tide å få slutt på slike tilrop. Foto: Privat

– Det er så mange andre som gjer akkurat det same. Det har gått for langt. Vi har høyrd desse ropa i årevis, men no må det stoppe. Vi kan ikkje ha slike hatrop mot Molde på ulike idrettsarrangement, vi er nøydd til å gjere noko, seier ho.

Lagleiaren har no gitt ansvaret for saka vidare til leiinga i Molde FK, og håper det no kan skje ei haldningsendring.

– Vi må gå inn i kjernen av problemet, og eg meiner det er noko leiarane i mange klubbar må ta tak i. Kanskje spesielt RBK og deira supporterar. No har dette spreidd seg, og vi er nøydd til å ta eit standpunkt og seie at dette ikkje er greitt lenger, seier Bergsås.

Beklagar det som har skjedd

Odd-Roar Husbyn er leiar i Hegra IL fotball, laget som stod bak tilropa. Han beklagar det som har skjedd.

– Dette er noko vi tar avstand frå, og noko vi har tatt tak i. Det er ikkje akseptabelt, og dette skal ikkje skje. Nokon har ikkje tenkt seg heilt om, men eg vil presisere at dette ikkje er noko Hegra IL står inne for.

Han fortel vidare at dei både har vore i kontakt med laget og Molde FK, og at det aktuelle laget og trenaren vil møte opp for å beklage det som har skjedd, og heie fram J16-laget på Norway Cup seinare i dag. Husbyn vektlegg at Hegra IL også kjem til å ha fokus på dette også ved oppstart til hausten.

– Mange tenker kanskje ikkje over konsekvensane av det dei seier og gjer. Dersom alle hadde tatt tak i det slik som ho gjorde, så hadde det hatt ei god førebyggande effekt.

Lagleiar Siw Bergsås seier dei set pris på unnskyldninga frå Hegra.

– Trist

Espen Viken, leiar for Rosenborg BK sin supporterklubb Kjernen, synest det er trist at nokon har ropt «Hater Molde» til et J16-lag. Foto: Bent Lindsetmo

Espen Viken, leiar for Rosenborg BK sin supporterklubb Kjernen, synest det som har skjedd er trist. Han meiner likevel ikkje at dei kan ta skulda for at uttrykket «Hater Molde» har spreidd seg.

– Det vitne om dårleg dømmekraft hos dei som held på med dette. Eg representerer kjernen og ein supporterkultur som høyrer heime på toppfotballnivå. Der er rammene ganske annleis. Ungdom og barn hermar etter mykje, så det er viktig at trenarar og lagleiarar sett ei ramme for det.