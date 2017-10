Ingen vesentlige endringer i HV-11

Under regjeringens fremleggelse av stortingsproposisjon om landmakten fredag ble det bekreftet at HV-11 blir værende og at antall mannskap forblir uendret. Heimevernsavdelinga i Rauma har lenge stått i fare for å bli lagt ned, men allerede i september ble det lovet at konklusjonen i regjeringens proposisjon om landmakten ville være at HV-11 består.