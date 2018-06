Hydro investerer i Sunndal

Hydro har bestemt seg for å investere 217 millioner kroner i aluminiumsverket i Sunndal. Dermed forventer de å øke årsproduksjonen av primæraluminium med 14,600 tonn for å møte etterspørselen fra bilindustrien med en ny støpelinje. – Vi har som mål å videreutvikle våre norske verk for å sikre global konkurransekraft og Sunndal er en bærebjelke i vårt norske system, sier Ola Sæter, leder for Hydros norske aluminiumverk. Roar Ørsund, fabrikksjef ved Hydro Sunndal, sier investeringene styrker Sunndals produktivitetsprogram som har som mål å gjøre Hydro Sunndal til et av de mest produktive aluminiumverkene i verden før 2020.