Hvor i landet du kjører opp kan ha noe å si for om du står eller stryker

– Jeg har kjørt halve Norge på langs, sier Hilmar Iversen (18) med et hint av stolthet i stemmen. Hendene hviler inne i lommene på den svarte jakken. Han er tilsynelatende rolig.

Hilmar Iversen kjører opp ved Ålesund trafikkstasjon like etter at han fyller 18 år. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

– Jeg er spent og litt nervøs, men jeg er klar, forteller Hilmar som snart skal kjøre opp.

Han titter bort på kjørelærer Tove Hiller som nikker bekreftende.

– Hilmar startet tidlig å kjøre, og han har kjørt mye, sier Hiller.

Ifølge statistikken, skal Hilmar sannsynligvis bestå førerprøven. Møre og Romsdal er nemlig blant fylkene der færrest stryker. I 2018 besto nesten fire av fem oppkjøring.

Store forskjeller mellom fylkene

Aftenposten skriver at det er store forskjeller i strykprosenten på tvers av fylkene. Møre og Romsdal havner nest øverst på strykprosentlisten. Langt nede ligger derimot Oslo med hele 37 strykprosent.

Oppkjøringer i 2018 Fylker Bestått Ikke bestått Gjennomførte prøver Finnmark 91 % 9 % 1506 Møre og Romsdal 79 % 21 % 4768 Troms 77 % 23 % 3092 Buskerud 75 % 25 % 5885 Trøndelag 74 % 26 % 8149 Nordland 74 % 26 % 4651 Hordaland 73 % 27 % 9306 Oppland 73 % 27 % 3424 Sogn og Fjordane 73 % 27 % 2315 Vesfold 72 % 28 % 4060 Telemark 72 % 28 % 3514 Rogaland 71 % 29 % 9038 Østfold 71 % 29 % 5715 Hedmark 70 % 30 % 4848 Aust-Agder 70 % 30 % 2674 Akershus 69 % 31 % 11998 Oslo 63 % 37 % 5313 Vest-Agder 62 % 38 % 3800 Kilde: Statens vegvesen

Oslo har i mange år vært det fylket der flest stryker. I 2018 hadde antallet som besto steget noe, og Oslo rykket opp til en nest sisteplass.

Nervøs Oslo-jente

– Jeg er veldig spent og nervøs for oppkjøring, og er litt bekymret for å få et sammenbrudd kvelden før, sier Catharina Lykke (18) som de siste to månedene har intensivert kjøringen. Alle kjøretimer har hun tatt i Oslo, men selve oppkjøringen skjer i Drøbak i Akershus.

– Jeg har tenkt på at det er mindre trafikk andre steder enn i Oslo. Det er mange regler å forholde seg til her, sier Catharina.

Da kjørelæreren mente Catharina Lykke var en god nok sjåfør, bestilte hun oppkjøring i Drøbak der ventetiden var kortere enn i Oslo. Foto: Thea Rosef / NRK

Følger vi statistikken, er det større sannsynlighet for at Catharina stryker på førerprøven enn Hilmar i Møre og Romsdal. Dette kan det være flere grunner til.

Lettere å kjøre i bygd enn i by

Bente Sørlie, seksjonssjef i Statens vegvesen Møre og Romsdal, trekker fram enklere veier som en mulig årsak til fylkets lave strykprosent.

– Møre og Romsdal har et ukomplisert trafikkbilde. Det kan være at veiene her er lettere å kjøre på enn i Oslo, sier Sørlie.

Bente Sørlie, seksjonssjef i Trafikant- og kjøretøyavdelingen i Statens vegvesen Møre og Romsdal. Foto: Privat

Hun legger til at Statens vegvesen helst vil ha samme strykprosent i hele Norge, da de forsøker å lage førerprøver med lik vanskelighetsgrad i alle fylker.

For snille sensorer

– Er sensorene i Møre og Romsdal for snille? spør Bente Sørlie seg selv, og legger til at de i så fall må gjøre noe med det.

Seniorrådgiver i Vegdirektoratet, Lars-Inge Haslie, stiller seg tvilende til denne årsaken.

– Vi har ingen grunn til å tro at sensorene er snillere i noen regioner. Men under førerprøven, som i alle andre sammenhenger i samfunnet hvor enkeltpersoner gjør en skjønnsmessig vurdering, vil det aldri kunne bli helt likt. Vi jobber aktivt for at alle sensorene skal gjøre riktige vurderinger, sier han.

Lars-Inge Haslie, seniorrådgiver i trafikkopplæringsavdelingen i Statens vegvesen. Foto: Privat

Falske trafikkskoler

Lars-Inge Haslie trekker derimot fram svindel innad kjøreopplæring som en mulig årsak til høy strykprosent enkelte steder.

– Noen etablerer seg og tilbyr kjøreopplæring uten å være godkjente trafikkskoler, sier Haslie.

Statens vegvesen advarer mot falske kjøreskoler i Oslo.

En kjøreskole i Oslo oppdaget at deres bilde var misbrukt i annonseringen til en useriøs aktør. Denne aktøren tilbød førerkort i løpet av syv arbeidsdager – uten at du måtte ta teoriprøve! Statens vegvesen

Oppkjøringsklar

På oppkjøringsdagen skal Hilmar spise en god frokost før mormor kjører han til Skårbrevik trafikkskole. Så skal han kjøre en liten time med kjørelærer Tove Hiller.

Hilmar Iversen er spent på hvordan førerprøveruten blir. Foto: Eline Molvær Løndal / NRK

– Først må jeg få hodet til å gå riktig, sier Hilmar.

Deretter går turen mot Ålesund trafikkstasjon hvor en sensor venter på han.