En av tre stryker på oppkjøringen

NRK skrev mandag om at flere kjøreskoler sender elever som ikke er ferdig utlært til oppkjøring.

Tall NRK har fått innsyn i viser at 29 prosent av dem som kjører opp til klasse B ikke får bestått. Klasse B gjelder de som kjører opp med bil.

Vest-Agder er det fylket der færrest personer står på førerprøven. 41 prosent går fra oppkjøringen uten gyldig førerbevis. Oslo følger rett bak med 39 prosent.

På den andre siden av skalaen finner vi Finnmark, der kun ni prosent stryker.

Strykprosent på førerprøven Fylker Strykprosent Akershus 31% Aust-Agder 31% Buskerud 26% Finnmark 9% Hedmark 30% Hordaland 29% Møre og Romsdal 20% Nordland 25% Oppland 27% Oslo 39% Rogaland 30% Sogn og Fjordane 28% Telemark 32% Troms 24% Trøndelag 27% Vest-Agder 41% Vestfold 28% Østfold 29%

– Uheldig for bransjen

Statens vegvesen forteller at stryktallene har vært jevne over flere år. Trafikklærer Hans Fredrik Mørch ved Vestby & Son Trafikkskole mener tallene er uheldige for bransjen.

– Man må forvente at man har noen stryk, men det burde kanskje ligge på en av ti, og ikke en av tre.

Han mener det er like mye læreren sin feil at elever som kommer til førerprøven ikke er klare. At elever legger press på læreren for å få tatt prøven trekkes frem som et av de bakenforliggende problemene.

– Det er snakk om penger. Men å stryke koster 4000 kroner i tillegg til at du må opp til ny førerprøve som koster det samme. Så det er jo eleven som taper på dette. Her bør det være bedre dialog mellom lærer og elev, for det er ikke morsomt når eleven din stryker til eksamen, sier han.

Ikke bekymret

Seniorrådgiver Lars-Inge Haslie ved Statens vegvesen sin oppkjøringsavdeling mener det er positivt at flere ikke står på førerprøven.

Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen er ikke bekymret over den høye strykprosenten. Foto: Privat

– Vi ville vært mer bekymret hvis det var 98 prosent som bestod. Det er ikke sånn at alle som kjører opp nødvendigvis er ferdige. Prøven gjør det den skal når de kandidatene ikke består første gang, sier han.

Fra starten av året og frem til 26. juni var det gjennomført drøyt 47.000 førerprøver i Norge. Nesten 14.000 var ikke bestått. Haslie forteller at de fleste som stryker egentlig ikke er klare for oppkjøring.

– Man husker selv fra egne prøver at man kunne få prøvefrykt, og dermed ikke prestere optimalt. Vi må ha respekt for at det kan skje. Men stort sett vil man nok kunne si at dersom man ikke består så er man ikke ferdig utlært.

Tror ikke man kan ha flaks

Rune Granum i Statens vegvesen region Øst frykter dårlig undervisning kan føre til at elever som ikke er klare til å få førerkort, likevel kan få det på en god dag.

Rune Granum i Statens vegvesen forteller at noen elever langt fra er gode nok til å kjøre opp, på tross av at kjørelærer forbereder de til oppkjøring. Foto: Jannicke Farstad / NRK

– Førerprøven er et sett av tilfeldigheter. Er det ingen utfordringer, så kan en dårlig elev få førerkort og slippe ut i trafikken uten å være god nok.

Denne bekymringen deler ikke Haslie.

– Noen kan nok slippe gjennom, men da tror jeg disse egentlig er veldig nære å være gode nok. Det er måte på hvor god dag man kan ha.

Mørch hos Vestby & Son Trafikkskole mener færre elever vil stryke dersom kjøreskolene følger regelverket for undervisningen, som er satt av Vegdirektoratet.

– Har vi ikke gjort nok til å få elevene trygge og sterke nok, har vi ikke gjort jobben godt nok, sier han.