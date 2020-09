Hurtigruten vil endre drifta etter hotellskip-kritikk

Ekspedisjonsskipet ligg til kai ved Hellesylt i Stranda, og har filippinsk mannskap. Hurtigruten har fått kritikk frå fleire hald for verksemda.

– Brot på lova

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har meldt Hurtigruten til politiet for brot på utlendingslova, og måndag var reiarlaget i møte med næringsminister Iselin Nybø.

Ho var heilt klar på at ho meiner verksemda er i strid med norsk lov, og varslar ei ny forskrift for å tydeleggjere dette. Ho sa også at ho forventa at Hurtigruten godtok departementet si tolking av lova.

Hurtigruten meiner framleis at dei ikkje handlar i strid med lovverket, men vil no likevel gå departementet i møte.

– Vil sjå på alternative løysingar

Anne Marie Bjørnflaten, direktør for myndigheitskontakt i Hurtigruten skriv i ein e-post til NRK:

– Utleiga av MS Fridtjof Nansen til ein filmproduksjon er ei heilt ekstraordinær enkelthending. Sjøfartsdirektoratet har avklart at bruken av skipet ligg godt innanfor NIS-forskrifta, og er dermed lovleg.

Dei norske skipsregistera Ekspandér faktaboks NOR – Norsk ordinært skipsregister: • Pliktig registrering. Norsk skip må registrerast dersom skipet ikkje er registrert i anna register

• Eigar må vera norsk eller tilhøyra EØS.

• Krav til norsk mannskap. Mannskapet må ha arbeidsløyve i Norge.

• Fiskefartøy og fritidsbåtar kan berre registrerast i NOR. NIS - Norsk internasjonalt skipsregister: • Frivillig registrering.

• Ingen nasjonsalitetsvilkår knytt til eigar.

• Reiarlaget må garantera løn og heimreise ved konkurs. • Skipa kan ikkje frakta last mellom norske hamner eller gå i fast rutetrafikk mellom norsk og utanlandsk hamn.

Men sjølv om dei meiner dei ikkje bryt lova, vil dei no sjå på alternative løysingar. Om dette inneber å tilsette norsk arbeidskraft, vil ikkje Bjørnflaten svare direkte på.

– Når statsråd Iselin Nybø uttalar seg så tydeleg, ønsker vi å vere konstruktive og finne løysingar. Difor ventar vi ikkje til forskrifta er på plass, men jobbar no med alternativ for å løyse situasjonen.

Bjørnflaten skriv at dette er dei no i dialog med departement, tillitsvalde og oppdragsgjevar om.

NRK kjenner til at Hurtigruten søker internt etter personell som snarast kan ta servering og reinhald i eit oppdrag som varer i to og ei halv vekes.

«Mission: Impossible-crewet»​​​​​​​ bur på skipet av smittevernomsyn, seier Hurtigruten. Foto: Alf-Jørgen Tyssing / NRK

Ser berre ei løysing

Johnny Hansen, forbundsleiar i Sjømannsforbundet meiner det berre er ei løysing på denne saka.

– Det er at dei set inn eit skip som er registrert i det ordinære NOR-registeret, med mannskap som har arbeidsløyve. Og det er signal som tyder på at det er det dei no vil gjere, noko dei burde gjort for lenge sidan, seier han.

– Kva synest du at dei vil endre drifta etter møtet med næringsministeren?

– Det var jaggu på tide! Det var dette vi råda dei til å gjere før dei sette skipet i drift, seier han.