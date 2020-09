Hurtigruten innkalt på teppet om hotellskip

– Vi har invitert til samtale mellom Hurtigruten og sjømannsorganisasjonene for å høre hvordan de har tenkt å løse situasjonen som har oppstått, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

Sjømannsforbundet, Maskinistforbundet, Sjøoffisersforbundet og Fellesforbundet deltar også på møtet mandag ettermiddag.

Har anmeldt saken

Næringsminister Iselin Nybø har innkalt til møte med Hurtigruten og sjømannsorganisasjonene. Foto: Lise Åserud / Lise Åserud

Skipet MS «Fridtjof Nansen» fungerer som hotell for crewet som filmer den syvende utgaven av «Mission Impossible».

Fellesforbundet og Sjømannsforbundet har anmeldt Hurtigruten. De mener at skipet skal regnes som et hotell, og at de som bor der må ha arbeidstillatelse og oppholdstillatelse i Norge.

Hurtigruten blir også kritisert fordi mannskapet har en timelønn på ned mot 29 kroner timen, mens flere hundre norske Hurtigruten-ansatte er permittert. Sjømannsforbundet mener det foregår sosial dumping.

– Burde brukt norsk besetning

Johnny Hansen, leder i Norsk Sjømannsforbund, sier at de forventer at næringsministeren gir beskjed om at loven skal følges og at det som skjer i Hellesylt opphører umiddelbart.

– Hurtigruten kunne ha brukt et skip med norsk besetning og tatt inn permitterte på dette oppdraget. Da hadde de vært innenfor norsk lov og det hadde ikke vært noe problem, sier Hansen.

– Får norsk lønn

Selv mener Hurtigruten at de ikke bryter loven og har fått godkjent utleien av skipet av Sjøfartsdirektoratet.

Til VG bekrefter Hurtigruten at de filipinske arbeiderne skal lønnes i henhold til norske vilkår under filminnspillingen.

Politiet har ikke konkludert i saken, men i verste fall kan det filippinske mannskapet bli utvist og få innreiseforbund til Norge. Hurtigruten kan også bli ilagt et forelegg. Politiet uttaler til NRK mandag at de gjør en løpende vurdering i saken.

Næringsminister Iselin Nybø har vært kritisk til bruken av skipet og har varslet en lovendring.