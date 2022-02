– Før var vinden min verste fiende, for då kom flekkane mine fram. No er det ikkje noko problem, smiler Henriette Olsson Hareide frå Ulsteinvik.

Ho sit i frisørstolen i Ålesund og har fått ny parykk. Det er vanskeleg å sjå at det lange, brunraude håret ikkje er hennar eige.

Henriette får gode råd av frisør og hårspesialist Reidun Høiberg ved Apollo hårsenter. Foto: Jonas Otneim / NRK

Oppdaga hårlaus flekk

Då ho var 12 år oppdaga ho sin første hårlause flekk i bakhovudet. Det viste seg at det var hårsjukdomen alopecia, men sidan flekken var så liten og lett å kamuflere, fekk ho inga behandling. Først då ho blei gravid som 23-åring, eskalerte hårtapet og ho måtte bruke to timar kvar morgon for å dekke over dei hårlause områda. Ho kunne heller ikkje ta medisinar på grunn av babyen.

– Plutseleg miste eg mykje på kort tid, og då bestemte eg meg for at no treng eg parykk. Det gjekk ikkje an å gå utan, seier Hareide.

Henriette har delvis mista håret. Til vanleg brukar ho parykk. Foto: privat

Gruar seg til 30-årsdagen

Ho blei overraska over kor mange val ho hadde, men også over prisane. 23.000 kroner er prisen for ein parykk som berre varer eit halvt år. Så lenge ho er under 30 år, får ho dekt inntil 50.000 kroner i året. Etter det blir stønaden redusert til 5725 kroner i året. No gruar ho seg til 30-årsdagen.

– Det er jo ikkje slik at dei over 30 år har mindre behov for å føle seg fin, seier Henriette, som fryktar at ho må bruke mykje av løna si til parykk i framtida.

Vind er ikkje lengre etter problem for Henriette Olsson Hareide. Før var ho redd for at flekkane der ho mangla hår skulle vise. Henriette Olsson Hareide får gode råd av frisør Reidun Høyberg Det finst eit stort utval av parykkar Henriette får dekt parykk til 25.000 kroner to gongar i året Henriette har ein parykk som krev mykje stell. Den kan ho både glatte og krølle slik ho ynskjer sjølv.

Krev høgare satsar

Oda Molstad er leiar i Alopeciaforeininga. Foto: Privat

Oda Molstad er leiar i Alopeciaforeininga. Ho er sjølv 29 år og har ein eigen sparekonto til parykk, fordi ho veit at stønaden ho får ikkje vil dekke utgiftene.

– Problemet er at prisen på parykkar har auka vesentleg dei siste åra, men stønaden er ikkje regulert i samsvar med det, seier Molstad. Foreininga meiner at satsane må aukast for dei over 30 år.

Parykkstønad Ekspandér faktaboks En parykk laget av ekte hår kan koste fra17.000 til 50.000 kroner.

Personer under 30 får støtte fra Nav til seks syntetiske eller to ektehårsparykker årlig.

For dem over 30 år er den årlige stønaden på 5725 kroner. Personer med avvikende hodeform eller kontaktallergi kan få stønad på opp mot 14.825 kroner. (Kilde: Nav)

Forstår problemet

– Det er viktig å understreke at også personar over 30 år får støtte til parykk, seier statssekretær i Arbeids og inkluderingsdepartementet., Truls Wickholm.

Han seier at det kan stemme at prisane på parykkar har auka dei siste åra, utan at satsane har auka i takt med prisstiginga.

– Arbeidarpartiet var kritisk til denne måten å gjere det på. Korleis utviklinga blir vidare, er noko vi må komme tilbake til i samband med dei årlege budsjetta, seier Wickholm.

Les også: Marie-Madelen (24) mistet håret

Det finst ulike typar parykkar, seier Reidun Høiberg. Kreftpasientar og eldre folk vel ofte syntetiske, fordi dei ikkje har energi til å stelle parykken. Foto: Jonas Otneim / NRK Får donorhår

Frisør og hårspesialist ved Apollo hårsenter, Reidun Høyberg, forstår at Henriette gruar seg til å få mindre støtte til parykk.

– Parykk kostar ein del. Spesielt unge jente vil ha litt lengde på håret og vere ungdom og då ligg det på nærare 25.000 kroner, seier Høyberg.

Om nokre månadar får 25-åringen ny parykk. Dette er ein donorparykk, laga av ekte hår. Ho har også begynt å få tilbake litt hår.

– Eg får jo litt trua då, men det er uføreseieleg. Den eine dagen kan det komme tilbake og neste dagen kan eg miste det, seier Henriette.